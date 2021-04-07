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Политолог Усов о попытках Лукашенко обвинить Польшу в экстремизме: Действует как старый большевик

Политолог Усов о попытках Лукашенко обвинить Польшу в экстремизме: Действует как старый большевик

Лукашенко продолжает выставлять Польшу и Литву внешними врагами Белоруссии. Политолог Усов объяснил, что за этим стоит.
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Александру Лукашенко удалось удержать власть самым примитивным силовым методом. Белорусский президент использовал множество диктаторских уловок для того, чтобы навязать своему электорату чувство сплоченности перед угрозой "внешнего врага".

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На роль противников республики отлично подошли Литва и Польша. Политолог Павел усов убежден, что Александр Григорьевич фактически обвинил Варшаву в поддержке экстремизма и пособничестве свержению конституционного строя в республике.

Эксперт объяснил, что искусственно раздуваемая конфронтация должна послужить веским поводом для репрессий. На всех несогласных с режимом навешают ярлыки тайных агентов Варшавы или Вильнюса.

По мнению Усова, нагнетание противостояния во внешнеполитических отношениях основывается на личном чувстве мести Лукашенко. Не исключено, что в перспективе белорусская власть и вовсе поставит крест на взаимоотношениях со многими западными государствами.

Политолог считает, что Батька сейчас действует как старый большевик. Это объясняется тем, что Лукашенко уничтожает все институты, которые мешают или не помогают укреплять вертикаль власти.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 08:46 Источник: Салідарнасць ✓ Надежный источник
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