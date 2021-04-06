Американские пацифисты призвали Байдена нормализовать отношения с Россией

С приходом к власти Джозефа Байдена политический вектор США в значительной степени изменился. Новый лидер обозначил приоритеты, к которым относится пересмотр взаимоотношений с Китаем, а также более категоричные переговоры с Россией.
Недавние слова Байдена в адрес Российского президента Владимира Путина показали, что американский политик зачастую далек от дипломатической риторики. Мировая общественность опасается того, что лидер демократов будет поднимать градус напряжения на геополитическом поле.
Теперь политикой Байдена озаботились и внутри США. Стало известно, что сообщество палестинских общин призвало Байдена нормализовать отношения с Россией.
Отмечается, что представителями пацифистов был подписан документ, положения которого говорят о том, что Вашингтону необходимо выстроить конструктивный диалог с Москвой. Противники агрессивной политики обозначили свою позицию, согласно которой "бандитская" политика Байдена по отношению к суверенным государствам недопустима, сообщает Life.
Пацифисты убеждены, что стремление США к мировому господству нагнетает страх по всему миру. В первую очередь от этого страдают арабские страны, считают они.
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