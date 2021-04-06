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Политика
Американские пацифисты призвали Байдена нормализовать отношения с Россией

Американские пацифисты призвали Байдена нормализовать отношения с Россией

Американские пацифисты высказались против прямых угроз в адрес России. Байдена обвинили в "бандитской" политике.
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С приходом к власти Джозефа Байдена политический вектор США в значительной степени изменился. Новый лидер обозначил приоритеты, к которым относится пересмотр взаимоотношений с Китаем, а также более категоричные переговоры с Россией.

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Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Недавние слова Байдена в адрес Российского президента Владимира Путина показали, что американский политик зачастую далек от дипломатической риторики. Мировая общественность опасается того, что лидер демократов будет поднимать градус напряжения на геополитическом поле.

Теперь политикой Байдена озаботились и внутри США. Стало известно, что сообщество палестинских общин призвало Байдена нормализовать отношения с Россией.

Отмечается, что представителями пацифистов был подписан документ, положения которого говорят о том, что Вашингтону необходимо выстроить конструктивный диалог с Москвой. Противники агрессивной политики обозначили свою позицию, согласно которой "бандитская" политика Байдена по отношению к суверенным государствам недопустима, сообщает Life.

Пацифисты убеждены, что стремление США к мировому господству нагнетает страх по всему миру. В первую очередь от этого страдают арабские страны, считают они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Joe Biden. Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
6 апреля 2021, 08:20 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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