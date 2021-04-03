Изменения в основной закон Белоруссии можно и нужно было бы осуществить без Лукашенко – оппозиционер Гончарик

В начале карьеры Лукашенко рассуждал, каким войдет в историю первый президент независимой Белоруссии. Теперь Батьке стоит вернуться к этому вопросу, считает кандидат от оппозиции на пост президента на выборах 2001 года Владимир Гончарик.



прочитано 274 раза