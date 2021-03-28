Володин назвал причины санкций против России

Председатель ГД отметил, что российские фигуристки на чемпионате мира в Стокгольме завоевали шесть медалей и повторили рекорд 1998 и 1999 годов. Спорт должен быть вне политики, но наши спортсмены лишены флага и гимна, напомнил Володин.
"Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах", – подчеркнул Володин.
По его словам, санкции в экономике и претензии в политике являются следствием того, что Россия стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению конкурентноспособности нашей страны, написал спикер.
Если политическая система России демонстрирует эффективность, нашу страну начинают обвинять в несоблюдении демократических стандартов, отметил Володин. При этом недавние выборы в США показали, что они далеки от легитимных процедур и стандартов, реализуемых в России, добавил председатель Государственной Думы.
Также он напомнил о жестоких разгонах митингов в странах Запада. "Но с их стороны обвинения звучат в наш адрес", – недоумевает Володин.
Ряд стран делают все, чтобы запретить поставку дешевых российских энергоресурсов в Европу и заменить их своими, указал спикер. "Тем самым пытаются сдержать развитие не только российской экономики, но и других стран", – пояснил он.
Володин обвинил США в том, что из-за их позиции мир так и не объединился в борьбе с пандемией коронавируса. "В Европе и других странах умирают сотни тысяч человек, которые не могут сделать прививки и получить необходимую медицинскую помощь. Блокируются поставки и производство российской вакцины в европейских странах. Свою же не поставляют, либо продают за большие деньги, тем самым удерживая за собой монополию на фармрынке", – подчеркнул спикер Госдумы.
Он считает, что любые успехи и победы России будут блокироваться, чтобы остановить развитие нашей страны. В пример спикер привел ситуацию с победой российских фигуристок.
"Конечно, хотелось, чтобы не было двойных стандартов, чтобы правила были едины для всех. Но в ситуации с нечестной конкуренцией, вызовы, с которыми сталкивается Россия, нас делают сильнее, если мы их преодолеваем", – резюмировал председатель ГД.
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