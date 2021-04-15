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Политика
Володин связал новые антироссийские санкции с ослаблением США

Володин связал новые антироссийские санкции с ослаблением США

Соединенные Штаты теряют позиции и пытаются решить политические задачи через санкции. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новые ограничительные меры, введенные администрацией президента США Джо Байдена против России.
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Решение Вашингтона председатель ГД назвал недружественным, но предсказуемым. "США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран – России, Китая, Европы и Ближнего Востока», — написал спикер в своем телеграм-канале.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вводом санкций против России США наказывают сами себя, уверен Володин. По его словам, Вашингтону придется выстраивать отношения, которые он сам разрушил.

"Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков», — отметил спикер Госдумы.

Такая повестка может объединить страны в борьбе с общими вызовами, в условиях пандемии это особенно важно, указал председатель ГД. Вместо этого США создают проблемы другим странам ради сохранения своего лидерства, посетовал Володин.

Администрация президента США Джо Байдена 15 апреля объявила о новых санкциях против России. Ограничительные меры затрагивают 32 юридических и физических лица, США вышлют из страны 10 российских дипломатов. Также предусматриваются санкции против госдолга РФ.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 18:33 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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