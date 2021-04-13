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Политика
Володин призвал США подвинуться и уступить место России

Володин призвал США подвинуться и уступить место России

Непризнание успехов конкурентов в космосе говорит об ослаблении Соединенных Штатов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Россия должна занять подобающее место в мире – США придется подвинуться, заявил председатель ГД.
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Сильные страны признают успехи своих конкурентов, а слабые стараются их не замечать, сказал Володин, комментируя попытки Соединенных Штатов умолчать о роли Советского Союза в освоении космоса.

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Володин: За призывы к введению санкций против россиян нужно жестко наказывать

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер ГД назвал США слабеющей страной. "Россия должна занять подобающее место и кому‑то придется подвинуться», — считает Володин.

Председатель Госдумы указал на попытки Соединенных Штатов переписать историю освоения космоса, не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры. США спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных разработок для них более важны, объяснил спикер.

Кроме того, Володин напомнил об инициативе ввести наказание за призывы к санкциям против России. Эта тема не забыта, она отложена для дополнительной проработки, уточнил спикер Госдумы.

Наказание за такие действия должно быть очень жестким, уверен Володин. Вопрос об ответственности за призывы к антироссийским санкциям по-прежнему находится в повестке ГД, сказал он.

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Фото: Roscosmos / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 16:56 Источник: Пресс-служба Государственной Думы ✓ Надежный источник

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