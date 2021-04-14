Володин отметил использование IT-технологий в работе Госдумы

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Среда
14 апреля
Лента новостей
18:09
Дипломат Чалый о последствиях переговоров Путина и Байдена: Будет трагедия для украинцев
17:53
Умер знаменитый российский писатель
17:44
Рухнула на улице: невестку певицы Валерии экстренно госпитализировали
17:12
"Как дальше жить будете?": собравшуюся сбежать из России Тодоренко пристыдили
16:53
При пожаре в кемеровском общежитии пострадали люди
16:42
"Наше маленькое солнышко!": Меладзе сообщил о рождении дочери
16:15
Вусмерть пьяный Козловский заявился на съемочную площадку: Смотреть невозможно
16:14
В Подольске уголовник ранил ножом мужчину
15:52
Политолог Бредихин о причинах звонка Байдена Путину: Президент США оскорблен, пристыжен и напуган
15:44
Неожиданный поворот в шоу "Маска" ошарашил россиян
15:34
Житель Подмосковья похитил пистолет из квартиры своей знакомой
15:31
Названа неожиданная причина расставания Собчак и Богомолова
15:20
"Неужели родила?": Брухунова заинтриговала публику новым снимком
15:01
Умер телеведущий Олег Марусев
14:44
Собчак прокомментировала новость о разводе с Богомоловым
14:38
"У кино другие задачи": пронырливой Собчак дали под дых
14:10
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
14:01
В России станет еще больше банкротов
13:59
Названы звезды российского шоу-бизнеса с самыми большими штрафами
13:59
Козловский бросил мать своего ребенка ради коллеги по съемочной площадке: Поступил гадко
13:49
СМИ: Все бумажные документы в России хотят заменить одним приложением
13:47
Джанабаева родила Меладзе ребенка? Народ поздравляет семью с пополнением
13:37
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
13:15
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
13:10
Россиян с ипотекой предупредили об опасности: может вырасти ставка
13:08
"Там огромное количество драм": появились детали связи Козловского и Пугачевой
12:22
Онкобольная звезда "Зачарованных" показала честное фото после рецидива
12:20
Россияне назвали самые желанные сферы труда
12:10
"Вот увидите моих детей!": воодушевленный Ревва заговорил о сыне
11:50
39-летний Дима Билан решает серьезные проблемы со стояком
11:41
Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"
11:40
Появился прогноз погоды на лето 2021
11:30
"Выглядит смешно": облачившаяся в хиджаб Решетова разгневала верующих
11:15
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России вновь превысил 8 тысяч
10:41
Счастливая вдова Табакова и обтянутая кожей Мороз: как прошла премьера сериала "Медиатор"
10:34
России грозит дефицит лекарств из-за новых правил закупок
10:33
Леонтьев объяснил странности прощания с Верником в фойе
10:07
В России хотят ввести дополнительный отпуск для новоиспеченных отцов
09:58
"Будешь делать то, что я сказала": Варум пострадала от домашнего насилия
09:49
Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе
09:27
"Девушка с яйцами: продюсер резко высказался об отказе Бузовой вести позорный "Дом-2"
09:19
Политолог Бовт: Готовящаяся встреча Путина и Байдена может провалиться
09:04
Названы причины аномально высокой инфляции в России
08:45
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
06:53
Потеряла бдительность: Решетова показала свою реальную талию
04:38
Бородина взбесила народ жалобами на закрытие Турции: С твоими деньгами хоть в космос
02:31
"Осуждают за вес": Настя Каменских пожаловалась на жуткую травлю
00:17
Почему Мордюкова обиделась на Гарасимова во время съемок фильма "Тихий Дон"
21:56
Буйнову закрыли въезд на Украину
21:49
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Визитом в Азербайджан Лукашенко хочет попытаться вернуть свою легитимность – эксперт Казакевич
Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
Политика
Володин отметил использование IT-технологий в работе Госдумы

Володин отметил использование IT-технологий в работе Госдумы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин продолжает говорить об IT-технологиях. В этот раз он рассказал, как современные разработки используются в деятельности депутатского корпуса.
прочитано 197 раз

Россия постепенно возвращается к привычному "очному" формату работы. Однако отказываться от высокотехнологичных разработок было бы неправильно, считает Вячеслав Володин. Говоря об их практическом применении, спикер Госдумы отметил, что в режиме онлайн взаимодействует с гражданами, быстро получает от людей обратную связь.

ПО ТЕМЕ

Володин обсудил со спикером сената Узбекистана развитие отношений двух стран

Освоение космоса является преимуществом российской экономики – Володин

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Нижняя часть парламента совершенствует свою работу, внедряя IT-технологии. Так, в четверг, 15 апреля, любой желающий сможет принять участие в работе думского комитета по информационной политике. В этот день в рамках подготовки к отчету Правительства состоится встреча с Министром цифрового развития Максутом Шадаевым.

Участники обсудят результаты работы министерства за 2020 год, планы и ключевые аспекты развития IT-отрасли. В частности, члены комитета поговорят о невыполненных пунктах из Послания-2020, касающиеся законопроектов о персональных данных и бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Граждане смогут задать свой вопрос в Telegram и услышать ответ в прямой трансляции на сайте Госдумы.

Напомним, ранее Вячеслав Володин высказался в поддержку российского программного обеспечения и назвал качественные аналоги программы Zoom. Председатель Госдумы считает, что отечественные IT-компании могут конкурировать с зарубежными.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: duma.gov.ru
Автор: 14 апреля 2021, 17:41 Источник: Telegram-канал Вячеслава Володина

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала новость о разводе с Богомоловым

Журналистка высказалась на счет слухов
Шоу-бизнес

Козловский бросил мать своего ребенка ради коллеги по съемочной площадке: Поступил гадко

Актер сделал заявление

Шоу-бизнес

"У кино другие задачи": пронырливой Собчак дали под дых

Ее обвинили в погоне за сенсацией
Шоу-бизнес

Леонтьев объяснил странности прощания с Верником в фойе

Подробности похорон актера

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+