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Политика
Володин обсудил со спикером сената Узбекистана развитие отношений двух стран

Володин обсудил со спикером сената Узбекистана развитие отношений двух стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 14 апреля, провел встречу с главой сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Обсуждалось выполнение договоренностей президентов двух стран, вопросы изучения русского языка и сотрудничество на разных уровнях.
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В начале встречи Нарбаева поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса. В Узбекистане с уважением относятся к тому, как РФ справилась с кризисом 2020 года, отметила парламентарий.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Нужно сделать все для реализации договоренностей президентом двух стран, считают спикеры. Соглашения необходимо закрепить на законодательном уровне, указал Володин.

Спикер ГД считает, что профильные парламентские комитеты двух стран могли бы сотрудничать активнее. Володин и Нарбаева договорились, что российские депутаты будут участвовать в наблюдении за выборами президента Узбекистана, а узбекские – за выборами в Госдуму.

Фото: duma.gov.ru

Важно обращать внимание на соблюдение национального законодательства в стране, где проходят выборы, уверен Володин. Он напомнил, что в США стандарты демократии и прозрачности выборов не соблюдаются, при этом они предъявляют претензии другим странам.

"А когда мы говорим о навязчивых предложениях ПАСЕ, с которыми мы не можем согласиться, — они не учитывают наши традиции, культуру, историю, многонациональный состав. За долгие годы мы пришли к законодательству, которое позволяет чувствовать человеку себя свободно в нашей стране», — сказал Володин.

В ходе встречи затрагивался вопрос изучения русского языка. Говоря о приезжающих в Россию из Узбекистана мигрантах, Володин отметил, что изучение русского языка становится первоочередным вопросом.

Нарбаева рассказала, что в прошлом году в республику прибыли 35 учителей русского языка, в текущем году – уже 48. Она поблагодарила Россию за открытие в Узбекистане филиалов вузов РФ.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 14 апреля 2021, 15:31 Источник: Пресс-служба Государственной Думы ✓ Надежный источник

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