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Политика

Володин рассказал о гармонизации законодательства России и Узбекистана

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о целях совместной работы парламентов Узбекистана и России. Он отметил, что перед ними стоит задача по гармонизации законодательства двух стран.
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У России и Узбекистана есть общие вызовы,которые страны могут преодолеть только сообща, заметил спикер нижней палаты парламента. В частности, это касается миграционных проблем, а также борьбы с  наркотрафиком и терроризмом.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Это обстоятельство ставит задачу по поиску законодательных решений этих вопросов. "Когда речь идет о парламентском измерении, самое главное – нам необходимо думать о модельных законах и гармонизации законодательства", – цитирует "Sputnik Узбекистан" Вячеслава Володина.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что отношения между двумя странами стали динамично развиваться. Так, всего за два – три года прошли 11 межпарламентских встреч. В 2018 году товарооборот увеличился на 21,2% и достиг отметки в 4,4 миллиарда долларов. "Вместе с этим ставится задача выйти на показатель в десять миллиардов", – подчеркнул Володин.

"Россия является страной номер один по инвестициям в Узбекистан", – напомнил спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что Россия занимает вторую строку после Китая в списке стран по объему товарооборота. При этом разница между первым и вторым местом составляет всего 2%.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Володин подчеркнул, что крайне важно обеспечить развитие отношений стран на законодательном уровне. Парламентарии ставят перед собой задачу активизировать межпарламентское сотрудничество. Госдума и Законодательная палата Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

"Это необходимо, чтобы перейти к конкретным формам работы", – рассказал Володин.

В соответствии с соглашением профильные комитеты будут более тесно выстраивать свою работу. Парламенты смогут создавать структуры, нацеленные на решение конкретных задач. Речь идет о создании комиссии высокого уровня – подобные форматы уже действуют между Госдумой и парламентами Китая, Ирана, Казахстана, Франции – всего таких комиссий более десятка.

Автор: 16 сентября 2019, 15:31

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