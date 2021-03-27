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Политика
Володин: Дума продолжит работу по защите персональных данных

Володин: Дума продолжит работу по защите персональных данных

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал вступление в силу закона об усилении наказания за безответственное отношение к хранению персональных данных. Парламентарии продолжат работу по этому направлению, подчеркнул председатель ГД.
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По словам спикера, на встречах граждане часто задают вопросы о появлении личных данных в общем доступе, о назойливых рекламных звонках. Это происходит из-за безответственного поведения компаний, включая иностранных, которые используют персональную информацию граждан в корыстных целях, отметил Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В погоне за прибылью они не думают о безопасности людей, не хотят или не могут обеспечить защиту их личных сведений. Это недопустимо», — подчеркнул спикер.

Согласно вступившему в силу закону о персональных данных, обработка подобной информации без письменного согласия ее владельца влечет штраф до 150 тысяч рублей, напомнил Володин. "При повторном нарушении ― до 500 000 рублей», — уточнил председатель Государственной Думы.

Спикер пообещал, что депутаты продолжат работу по защите персональных данных россиян. Парламентарии будут следить за реализацией нового закона.

"В случае необходимости примем дополнительные решения», — заключил председатель ГД.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 27 марта 2021, 12:46 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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