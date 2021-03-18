Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Четверг
18 марта
Лента новостей
19:39
Зудина взволновала народ редким фото с возлюбленным
19:21
В Чувашии школьник выжил после падения с 25-го этажа
19:16
Софья Эрнст заявила о проблемах в семье
18:58
В квартире под Москвой нашли мертвым школьника
18:42
Ульяновскую и Самарскую области засыпало желтым снегом
18:27
В Москве молодая девушка заморила себя голодом до смерти
18:23
Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
18:15
Медведев ответил на оскорбление Байдена в адрес Путина: Время его не пощадило
17:54
Родители денег не дадут: дочь Толкалиной и Кончаловского собирает себе на операцию
17:52
Скоро замуж: Поплавская не смогла отказать молодому любовнику
17:43
Под Москвой после ДТП перевернулся грузовик
17:16
Джигурда заговорил о смене пола после свадьбы с Анисиной
17:08
"45! Баба – ягодка опять": празднующая Антонелли из "Клона" дала себе еще пять лет
17:05
Знаменитый музыкант попал в реанимацию с сердечным приступом
16:57
В Подмосковье женщину на глазах у прохожих зарезал собственный брат
16:44
Экономика Москвы может выйти на допандемийный уровень по итогам 2021 года
16:38
Расторгуев всполошил народ фото с 91-летней любимой женщиной
16:11
"Этого ничего не было": балетмейстер "Березки" вспыхнул от негодования у Малахова
16:09
"Все закрутилось": известный актер бросил жену с маленьким ребенком ради популярной коллеги
16:03
Кудрявцева выгнала дочь из кровати: Мама спит, она устала
15:59
Обнародованы последние слова Легкоступовой перед смертью
15:33
"Инвестиция в наследство": сын приобрел особняк за баснословные деньги для изувеченного Алибасова
15:29
"Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена
15:20
"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян
15:14
Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев
14:48
"Ваша мечта сбылась!": Боня оказалась в гробу
14:47
Знаменитый актер раскрыл интимные подробности о ночи в постели с Орбакайте
14:41
Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой
14:40
"Тело мечты": фигура 54-летней Холли Берри поразила народ
14:21
Кумир молодежи обвинил Рудковскую в подлом "разводе" на деньги
14:10
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине: Ничего подобного не было
14:08
В двух регионах России выпал желто-коричневый снег
14:03
Американские СМИ предсказали Вашингтону проблемы из-за активности в Индо-Тихоокеанском регионе
14:02
Названы регионы России с самым большим количеством вакансий
14:00
"Не было чувств": известный артист рассказал о мольбах и разводе Высоцкой
13:54
На Украине предложили способ "погасить" военную мощь России
13:47
"Мальтийский мачо помог": дочь Задорнова впервые показала фото ребенка
13:43
"Я его воспитываю": солистка группы "Демо" о тяжелых отношениях
13:32
Популярный певец откровенно о гей-знакомствах: Было по десять-двадцать человек
13:19
В Госдуму внесли законопроект о конфискации машин у пьяных водителей
13:14
"Порой яичницу приготовить не могут": Валерия откровенно о невестках
13:07
Арнтгольц родила ребенка звезде "Кухни" Богатыреву: первое фото
13:06
Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов
13:00
Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии
12:58
Российский школьник выжил после падения с 25-го этажа
12:51
"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом
12:34
Кудряшки и папины ушки: оставленная Зуева показала подросшую дочь Козловского
12:29
"Частушечная ахинея": Гордон вылила ушат помоев на Манижу
12:21
"Научу Калашникову и Борисову соблазнять мужиков": Кравец открывает школу секса
12:08
Врачи, спасатели и учителя: кому упростили досрочный выход на пенсию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Мать Дани Милохина заявилась на Первый канал
Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе
Эксперт Марголин о последствиях провала конституционной реформы для Лукашенко: Будет взрыв
"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов
"Месячные начались?": Бузова довела до тошноты демонстрацией тампона
Политика
Медведев ответил на оскорбление Байдена в адрес Путина: Время его не пощадило

Медведев ответил на оскорбление Байдена в адрес Путина: Время его не пощадило

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал нападки президента США Джо Байдена на Россию. По его мнению, на умственных способностях главы Белого дома сказался преклонный возраст.
прочитано 3426 раз

Российский политик рассказал, что встречался с Джо Байденом на различных международных мероприятиях. Дмитрий Медведев отметил, что тогда демократ производил "адекватное впечатление". "Судя по всему, время его не пощадило", – подчеркнул он.

ПО ТЕМЕ

"Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Зампредседателя Совбеза отказался развернуто комментировать оскорбление Байдена. Вместо этого Медведев вспомнил цитату известного австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда. "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", – цитирует политика РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на выпад американского коллеги. Глава страны пожелал Джо Байдену здоровья и добавил, что обычно люди видят в окружающих собственные качества. По его словам, в детской фразе "Кто так обзывается, тот так и называется" заложен глубокий психологический смысл.

Лидер Соединенных Штатов накануне дал интервью телеканалу ABC News. Глава Белого дома назвал Путина "убийцей" и обвинил Россию в попытках вмешаться в ход президентских выборов в конце прошлого года. В заключение Джо Байден пригрозил привлечь Москву к ответственности за агрессивные действия.

В конце января этого года состоялись телефонные переговоры президентов России и США. Беседа, длившаяся более получаса, была "рабочей и откровенной". Тогда в Кремле сообщили, что у Владимира Путина и Джо Байдена есть разногласия по многим вопросам, но диалог будет продолжаться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 18:15 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость665310
Пожаловаться Ответить
Вот посмотрите какая реакция россиян на высказывание Байдена- ОН ОБИДЕЛ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, КОТОРЫЕ ИЗБРАЛИ ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ. А как же ведущие программ 60 минут, время покажет, передачи Соловьева, которые поносят всякими словами законно выбранного Президента Украины и тем самым ОСКОБЛЯЮТ ВЕСЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, который избрал себе Президента. Когда были выборы Президента Украины Скобеева с Поповым говорили- МЫ НАДЕЕМСЯ ЧТ <цензура> Р А Т С К И Й У К Р А И Н С К М Й НАРОД ИЗБИРЕТ ДОСТОЙНОГО ПРЕЗИНТА ( имелась ввиду что выбрать должны были МЕДВЕДЧУКА). Но краинский братский народ избрал другого.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев

Артистки заинтриговали поклонников
Шоу-бизнес

"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом

Молодой человек сделал заявление
Шоу-бизнес

Скоро замуж: Поплавская не смогла отказать молодому любовнику

Жених пять раз делал артистке предложение руки и сердца
Шоу-бизнес

"Ты всегда будешь рядом": Сумишевский общается с умершей женой

Поклонники напуганы неадекватным поведением певца

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+