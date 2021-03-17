Володин назвал трагедией развал СССР

Развал Советского Союза — трагедия, из-за которой фактически прекратило существование целое государство, создавая которое народы несли большие жертвы. Советский народ потерял миллионы человек в ходе Гражданской войны и 27 миллионов во время Великой Отечественной. Эти горькие цифры напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Те, кто стоял у руля, не смогли сохранить государство, это закончилось его крахом. Для нас это трагедия", – сказал Вячеслав Володин.
Спикер также напомнил, что в марте 1991 года в Крыму 87,6% граждан проголосовали за то, чтобы жить в одной стране. Украина тоже поддержала сохранение СССР. Семь лет назад, 16 марта 2014 года, референдум о воссоединении Крыма с Россией подтвердил это стремление людей быть вместе. По истечении времени число поддерживающих эту мысль только увеличилось. При этом жители Крыма и Севастополя ждали этого 23 года.
Вячеслав Володин пришел к выводу, что события 30-ти и семилетней давности показали эффективность политической системы, если она основывается на сильном гражданском обществе, строится на базе конкуренции политических сил, а элита ориентирована на национальные интересы.
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