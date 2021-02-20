В Госдуме ответили на заявления Байдена о России: Словоблудие

Американский лидер заявил, что Россия хочет ослабить "европейский проект" и НАТО. По словам Джо Байдена, Кремлю проще бороться с отдельными странам, чем сесть за стол переговоров с единым трансатлантическим союзом. В этой связи президент призвал защитить независимость Украины.
На слова Байдена отреагировали в Госдуме. В разговоре с РИА Новости депутат Руслан Бальбек отметил: члены НАТО с опасением следят за Москвой, потому что понимают, что "получат отпор по всем направлениям" в случае агрессии. Он подчеркнул, что желание альянса разоружить Россию не исполнится.
Бальбек назвал заявления Байдена "словоблудием", которое рассчитано на подхалимов и должников, типа Украины. Депутат добавил, что в философии американского лидера России нет места на этой земле. Страна либо должна вообще не существовать, либо находиться в полном подчинении НАТО.
Ранее Бальбек ответил на условие США для отмены санкций. Вашингтон пообещал отменить ограничения, если Москва откажется от своей позиции по Крыму. Депутат заявил, что полуостров останется в составе России, несмотря ни на какие угрозы. "Нас уже пугать нечем", – подчеркнул он.
Ранее журналист Владимир Познер дал прогноз об отношениях Москвы и Вашингтона. По его мнению, Джо Байден видит в России опасного противника. Все подробности – в материале "Дни.ру".
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