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Политика
Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян

Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян

Вячеслав Володин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
За призывы к введению санкций против граждан России должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Такое мнение высказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин: Дума работает над индексацией пенсий работающим гражданам
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Соответствующую поправку могут внести в принятый в первом чтении законопроект, отметил председатель ГД. Наказание за подобные призывы должно быть очень жестким, уверен Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе", – сказал спикер журналистам.

В первом чтении документ был принят в мае 2018 года. Помимо прочего, он вводит уголовную ответственность за исполнение санкций на российской территории.

Призывы к введению санкций против россиян должны рассматриваться как обращение за иностранной помощью с целью подрывы отечественной экономики, сказал Володин. Он выразил уверенность, что такой поступок осудят все.

Ранее так называемый Фонд борьбы с коррупцией (внесен Минюстом России в реестр НКО, исполняющих функции иностранного агента) призвал руководство Соединенных Штатов ввести санкции против ряда российских предпринимателей, государственных деятелей и журналистов.

Среди них – министр здравоохранения Михаил Мурашко, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин. Также в списке оказался журналист Владимир Соловьев и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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Автор: 1 февраля 2021, 16:48 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

пп
Ответить
А у жены? А у детей? То есть вы тут и там и при деньгах, а мы здесь только закрытые и без денег? Хитрожопые вы черезчур, но находите ли т. н элита поющие г доны
пп
Ответить
Вот у Вас есть второе гражданство?
пп
Ответить
А если у чиновника или бизнесмена двойное гражданство можно? Или если он бизнес на западе имеет? Это же ведь уже не 100% граждане? Тут уже ведь спорный вопрос россияне они или нет? Как с этим быть? Публикуйте список чиновников и бизнесменов - чистых россиян, без двойного гражданства, бизнеса и т.д.? Что нет таких среди вас? Какая жалость. А что ж тогда нас здесь держите, дороги закрываете?
1

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