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Политика
Порошенко "дал указания" Байдену перед его беседой с Путиным

Порошенко "дал указания" Байдену перед его беседой с Путиным

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, какую мысль американский лидер Джо Байден должен донести своему российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров.
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Во вторник вечером, 7 декабря, состоится онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщали в Кремле, главы двух государств обсудят договоренности, достигнутые в Женеве летом, расширение НАТО на восток, а также ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и Украине.

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И вновь вопросы, касающиеся Киева, будут решаться без Киева. Петр Порошенко надеется, что Байден донесет до Путина мысль: ничего об Украине без Украины. Лидер "Европейской солидарности" считает важным объяснить западным партнерам необходимость координирования действий с украинским руководством.

Кроме того, Порошенко хочет, чтобы американский лидер заявил российскому коллеге: Москва не должна иметь право накладывать вето на вступление Украины в НАТО и препятствовать расширению Североатлантического альянса на восток. По словам украинского политика, также необходимо как можно быстрее возобновить работу "нормандской четверки", а для координации назначить спецпреда США.

А еще экс-президент Украины считает, что инициатива Москвы о гарантиях безопасности может быть рассмотрена только тогда, когда завершится конфликт в Донецкой и Луганской областях, а Крым вновь станет украинским.

Во время брифинга Порошенко назвал Байдена профессионалом, любящим Украину. Мол, американский лидер очень хорошо разбирается в вопросах, которые касаются Киева.

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Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 15:12 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

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