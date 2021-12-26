"Я свободомыслящий": обложивший Байдена матом в прямом эфире американец объяснил свои эмоции

В США активно обсуждают курьезный случай, произошедший с главой Белого дома перед праздниками.

Президент США Джо Байден в пятницу попал в очередной казус, который надолго взбудоражил американское общество. В ходе традиционного общения главы государства с Командованием воздушно-космической обороны один из бывших офицеров позволил себе нелестную шутку в адрес американского лидера. Это произошло на глазах всей страны и первой леди США – Джилл Байден, которая находилась рядом с мужем.

В конце разговора 35-летний бывший офицер полиции и отец четырех детей Джаред Шмек пожелал Байдену и его супруге счастливого Рождества и добавил "вперед, Брэндон!". Этот лозунг в последнее время активно используют недовольные действующим президентом и сторонники бывшего президента США Дональда Трампа.

Дело в том, что во время автомобильных соревнований NASCAR 2 октября болельщики начали скандировать фразу "к черту Байдена", используя матерные слова. Одна из журналисток, которая в это время работала на мероприятии и брала интервью у гонщика Брэндона Брауна сделала вид, что не разобрала слов и сказала, что зрители кричат "вперед, Брэндон". В результате фраза довольно быстро стала местной "хохмой" и обрела популярность среди населения.

Однако после инцидента Джаред Шмек признался, что является не сторонником Трампа или противником Байдена, а просто "свободомыслящим" гражданином. Он пояснил, что хотел лишь пошутить, но не оскорбить главу Белого дома и первую леди. Однако мужчина добавил, что действительно разочарован и считает, что Джо Байден выполняет свою работу не лучшим образом.