Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Вопрос о месте встречи Путина и Байдена не обсуждается "даже близко". Об этом заявил Дмитрий Песков.



В США неоднократно звучали заявления о возможной личной встрече российского и американского лидеров. В Кремле также не исключали варианта провести данное мероприятие.

Теперь появилась актуальная информация о переговорах Путина и Байдена. Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков сообщил, что власти России и США пока не работают по данному направлению. Он уточнил, что речь об этом не идет даже близко.

Что касается заочных контактов лидеров государств, для начала необходимо обсудить гарантии безопасности для России со стороны НАТО. Песков отметил, что, по всей видимости, это случится в первом месяце следующего года. В Москве намерены получить ответы на приоритетные вопросы.

Стоит отметить, что прошедшие 7 декабря переговоры Путина и Байдена вызвали бурную реакцию в западной прессе. Политические обозреватели раскритиковали главу Белого дома за слишком доброжелательное общение с российским лидером.

Известно, что приоритетной темой для разговора стала ситуация на Украине. Позже Джо Байден рассказал о планах на дальнейшие переговоры с Владимиром Путиным.