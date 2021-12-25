Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Суббота
25 декабря
Лента новостей
14:14
Муцениеце раскрыла правду о жутких синяках после слухов о примирении с Прилучным
13:34
Названы города с самым большим ростом цен на однушки
13:30
Веселая вдова: 73-летняя Поргина отплясывала до упаду с молодым жеребцом
12:47
Климова оголила попку в сауне перед камерой
12:40
Резко постаревшей Кадышевой вынесли вердикт: Не поможет даже пластика
12:20
Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена пока не обсуждается
12:01
Россияне получат прибавку к пенсии в размере 25%
11:59
"Пытается отнять детей": Стоцкая откровенно рассказала о расставании с мужем
11:17
Приставы не смогли наказать онкобольную Заворотнюк: Должница исчезла
11:15
"Она глупенькая": Шарапова публично унизила Кудрявцеву
10:57
"Стараюсь не чесать там": созревший Милохин похвастался зарослями в интимной зоне
10:35
Галкин рассекретил интимные подробности семейной жизни с Пугачевой
10:27
В ресторане новой русской кухни взялись за ломку стереотипов
08:41
Разбитая тяжелой болезнью Заворотнюк задрала юбку на камеру
06:25
"Королева Актрисовна": сменившей фамилию Макеевой дали под дых
04:36
К чему снится молоко
02:27
День Спиридона Солнцеворота: народные приметы 25 декабря
23:59
Кейт Миддлтон с мужем и детьми готовят побег из королевской семьи
21:54
Сделала грудь? Барановская сверкнула возбужденными сосками
20:39
Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным
20:24
В Алтайском крае грузовой поезд сбил пассажирский автобус
19:53
Молодой мускулистый красавец утешил жену Лепса накануне развода
19:39
В тире Томска обнаружили два трупа
19:35
Пока другие пашут: 44-летняя Маликова отсудила пенсию по старости
18:38
Первую жену Грачевского оставили у разбитого корыта: Отказано в наследстве
18:28
Копия Хюррем: внебрачная дочь звезды "Великолепного века" Узерли потрясла народ
17:40
"Две полоски – оно!": Миронова засветила тест после слухов о разводе
17:33
Кейт Уинслет разрыдалась на встрече с жутко постаревшим Леонардо Ди Каприо
17:12
"Когда слова не нужны": бывший муж Бородиной показал видео из спальни с Гузеевой
17:12
"Танк, которому ***": раскрыта правда об Ольге Бузовой
17:05
"Вышла замуж за маму": Супруга Вениамина Смехова пожаловалась на судьбу
16:57
"Пропал дар речи": Изуродованная Поплавская разрыдалась от обиды
16:44
Сочетание двух тяжелых болезней убило звезду "Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
16:33
Интимный недуг? Нагиев шокировал россиян просьбой найти венеролога
16:08
Год изменял с Асмус и выгнал за порог: что стало с брошенной женой Гарика Харламова
16:04
Не считайте чужие деньги: Сраженная порчей Гузеева плюнула в дотошный народ
16:04
Неподдельное отчаяние Семиной и эмоции битой Драпенко: как снимали сериал "Вечный зов"
15:53
В США угрожают России войной из-за Украины
15:51
"Глупая девочка": 50-летнюю Кудрявцеву размазали по стенке после скандала
15:42
"Сердце замерло": не выдержавший разлуки Эмин вернулся к бывшей жене
15:31
Покойный Градский побил Гагарину
15:21
"Испортили друг друга": Клава Кока оказалась первой у Александра Реввы
15:14
"Все знали, что я буду": Бузова нелепо оправдалась после нападок на Тарасова
15:02
"Женитьба": Грымов впервые объяснил свой умысел в отношении разведенной Лолиты
14:55
Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни
14:46
Обнародовано имя самого дорогого артиста страны: Киркорову и Пугачевой далеко
14:26
Вернулась на шест: невестка-стриптизерша сумела досадить Королевой
14:24
Метеозависимых людей предупредили о резких перепадах давления в Москве и Подмосковье
14:14
Тодоренко бросила рыдающего сына ради загара: Поступила как взрослая
14:11
Правозащитник назвал первопричину подорожания продуктов в России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
"Полный неадекват": вдрызг пьяного Прилучного заметили за рулем авто с девушкой и ребенком в салоне
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Вопрос о месте встречи Путина и Байдена не обсуждается "даже близко". Об этом заявил Дмитрий Песков.
прочитано 236 раз

В США неоднократно звучали заявления о возможной личной встрече российского и американского лидеров. В Кремле также не исключали варианта провести данное мероприятие.

ПО ТЕМЕ

Россия пригрозила США ядерным оружием: Вариант будет рассматриваться

В Кремле назвали варианты ответа на активность НАТО у российских границ

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Теперь появилась актуальная информация о переговорах Путина и Байдена. Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков сообщил, что власти России и США пока не работают по данному направлению. Он уточнил, что речь об этом не идет даже близко.

Что касается заочных контактов лидеров государств, для начала необходимо обсудить гарантии безопасности для России со стороны НАТО. Песков отметил, что, по всей видимости, это случится в первом месяце следующего года. В Москве намерены получить ответы на приоритетные вопросы.

Стоит отметить, что прошедшие 7 декабря переговоры Путина и Байдена вызвали бурную реакцию в западной прессе. Политические обозреватели раскритиковали главу Белого дома за слишком доброжелательное общение с российским лидером.

Известно, что приоритетной темой для разговора стала ситуация на Украине. Позже Джо Байден рассказал о планах на дальнейшие переговоры с Владимиром Путиным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2021, 12:20 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон

Что стало со звездой 90-х
Шоу-бизнес

Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни

Артистку приняли как свою
Шоу-бизнес

"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева

Певица похвасталась богатством
Шоу-бизнес

Покойный Градский побил Гагарину

Поклонники приняли решение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Впервые за два месяца: коронавирус в России заразил порядка 24 тысячи человек за сутки
В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

В тире Томска обнаружили два трупа
В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+