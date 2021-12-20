В Кремле назвали варианты ответа на активность НАТО у российских границ

Официальный представитель Кремля заявил, что не секрет, что нахождение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для России опасность, потребует принятия шагов. Это необходимо, чтобы стабилизировать ситуации. По словам Дмитрия Пескова, возможны разные варианты.
Недавно белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что республика предложит разместить России ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на подобные меры в Польше. Кроме того, политик сказал, что у Минска есть план и боевые части для реакции из-за маневров НАТО в Прибалтике. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова президента Белоруссии надо воспринимать как предостережение Западу.
Напомним, 18 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей сделал важное заявление. Дипломат сказал, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.
Напомним, 7 декабря состоялась долгожданная онлайн-встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена. Они обсудили отношения двух стран, а также пообщались о совместной работе по региональным вопросам. В ходе беседы преобладала тема Украины.