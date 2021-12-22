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Политика
Песков анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко

Песков анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко

Очередные двусторонние переговоры могут состояться уже совсем скоро.
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На следующей неделе в Санкт-Петербурге планируют провести неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств. Председателем на саммите будет российский президент. В рамках того же мероприятия может состояться и отдельная неформальная встреча Владимира Путина и и его белорусского коллеги – Александра Лукашенко. Как сообщил РИА ФАН, эту событие сегодня анонсировал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Напомним, что лидеры еще прежде договорились о новой встрече, которую планировалось организовать до конца текущего года. Дату представитель Кремля обещал сообщить журналистам заранее.

Судя по всему, теперь эта встреча состоится – политики решили не отступать от своих прежних договоренностей. О чем пойдет речь на переговорах двух лидеров, пока не сообщается. Однако очевидно, что главам государств-союзников и партнеров есть что обсудить.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о союзе Москвы и Минска, сравнив его с ЕС. Политик выразил уверенность в том, что за объединением двух соседних стран стоит большое будущее. Россия и Белоруссия смогут учесть и применить во благо весь опыт своих западных коллег. По мнению Александра Лукашенко, этот союз получится более стабильным.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 15:04 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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