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Политика
Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о скором распаде России: Повторит судьбу СССР

Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о скором распаде России: Повторит судьбу СССР

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что через 14 лет в Незалежной смогут "выпить" за развал Российской Федерации.
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Порой кажется, что украинские политики, которые открыто ненавидят Россию, соревнуются, делая самые нелепые и абсурдные заявления. Так, Владимир Огрызко сказал, что Украине необходимо выдержать порядка 10 лет и все это время придерживаться своей позиции. Тогда страна дождется краха России.

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Проверить этот прогноз Огрызко предложил в 2035 году (когда ему должно исполниться 79). Мол, через 14 лет выяснится, что станет с российской экономикой. По словам дипломата, спустя годы можно будет "поднять бокалы", ведь РФ "повторит судьбу СССР". Бывший глава украинского МИД назвал Россию "колоссом на глиняных ногах".

Подобные прогнозы делались на Украине и раньше. Например, в 2015 году политик и активист Георгий Тука говорил, что Россия прекратит свое существование максимум через пять лет. Тогда он возлагал большие надежды на антироссийские санкции и ждал, когда уровень жизнь в РФ начнет стремительно снижаться.

Ранее Владимир Огрызко назвал способ рассорить Россию и Германию. Украинский дипломат отмечал, что даже при новом правительстве Берлин по-прежнему будет сотрудничать с Москвой из-за чувства вины за Великую Отечественную войну.

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Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 21:16 Источник: YouTube-канал 'Espreso.TV'

комментарии

Ответить:

Гость905576
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Дебилы!
Гость911365
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на том свете придется бокалы поднимать,дегенерат,поди сдохнешь уже .
1

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