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Политика
Бывший глава МИД Украины назвал способ рассорить Россию и Германию

Бывший глава МИД Украины назвал способ рассорить Россию и Германию

Украинский политик Владимир Огрызко, который был министром иностранных дел Украины с 2007 по 2009 годы, объяснил, почему немецкое государство поддерживает российское.
прочитано 280 раз

В Германии прошли парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия. Консервативный блок ХДС/ХСС (к которому относится уходящая в отставку Ангела Меркель) показал худший результат в истории. По мнению некоторых экспертов, новое немецкое правительство по-другому будет строить отношения с Россией.

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А вот Владимир Огрызко считает иначе. По его мнению, даже при новом правительстве Берлин будет так же сотрудничать с Москвой, поскольку в Германии чувствуют вину перед РФ за Великую Отечественную войну. Бывший украинский министр обвинил немцев в неправильном восприятии истории. Мол, самые большие потери в той войне понесли Украина, Польша и Белоруссия. Однако политик не обосновал свое утверждение.

Еще одна причина, по который Берлин не станет ухудшать отношения с Москвой, – процветающий товарооборот, заметил украинский политик. Он считает, что Украина должна каждый день объяснять немецким партнерам, что Германия берет на себя как минимум моральную ответственность, поддерживая "агрессора".

Ранее "Дни.ру" писали о том, как отреагирует Россия на появление войск НАТО на Украине. Эксперты поделились своими мнениями после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании военных баз Североатлантического альянса в Незалежной.

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Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 21:45 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость862853
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огрызок) ну не тем они занимаются..не тем.. доведут себя до коллапса
1

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