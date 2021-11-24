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Политика
Госдума проведет дополнительные пленарные заседания

Госдума проведет дополнительные пленарные заседания

Госдума до конца осенней сессии будет проводить дополнительные пленарные заседания по средам. Такое решение принял Совет ГД по предложению спикера Вячеслава Володина.
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Решение о дополнительных пленарных заседаниях принято в связи с необходимостью рассмотреть все приоритетные законопроекты.

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Володин отметил, что в таком графике Госдума фактически работает с ноября. Это позволяет всесторонне обсудить законопроекты по поддержке граждан, экономики и регионов.

Заключительное пленарное заседание осенней сессии планируется провести 22 декабря.

Ранее Госдума приняла во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Одним из приоритетов станет социальная поддержка граждан.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 18:43

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