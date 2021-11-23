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Экономика
Бюджет на 2022-2024 годы прошел второе чтение в Думе

Бюджет на 2022-2024 годы прошел второе чтение в Думе

Госдума 23 ноября приняла во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Одним из приоритетов станет социальная поддержка граждан, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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Планируется, что в 2022 году доходы бюджета составят 25,02 триллиона рублей, расходы – 23,69 триллиона. В 2024 году доходы увеличатся до 25,83 триллиона рублей, расходы составят 26,35 триллиона.

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Будут расти расходы на реализацию национальных проектов. В 2022 году – 2,74 триллиона рублей, в 2023-м – 2,88 триллиона, в 2024-м – 2,98 триллиона.

"У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми", – сказал Володин.

В первом чтении депутаты сформировали предложения для доработки проекта бюджета. Они касались развития системы здравоохранения, строительства и капремонта школ.

"Решение жилищных проблем граждан — расселение ветхого и аварийного жилья, обеспечение собственными квартирами детей-сирот. Все эти предложения нашли свое отражение в постановлении ГД", – подчеркнул спикер ГД.

Ко второму чтению в профильный думский комитет поступило около тысячи поправок. К принятию были рекомендованы предложения о выделении дополнительных средств на ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидировании авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитии сельских территорий, индексации социальных расходов выше уровня инфляции и другие.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 23 ноября 2021, 19:29

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