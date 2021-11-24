Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Среда
24 ноября
Лента новостей
17:29
"Похож на транса": накрасивший глаза Павел Воля вызвал оторопь
17:28
Взвывшая из-за травли Тодоренко заговорила о смерти
17:26
Опубликовано прощальное послание убитой горем Васильевой: строки полные боли
17:15
Близится кома: Загремевший в больницу продюсер Рудинштейн утратил базовые рефлексы
17:05
Инфекционист перечислил признаки бессимптомного коронавируса
16:56
Переживший страшное покушение Руссо о судьбе наследниц и переезде за рубеж
16:50
Результат диеты или пластика?: метаморфозы самой красивой актрисы Турции Ханде Эрчел
16:42
Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой
16:38
"Лучше в одежде": Оголившая немолодое тело Волочкова вызвала оторопь
16:35
Криминальные разборки Руссо набирают обороты после скандала с покушением Пригожина
16:31
"Живот выпирает": униженную Рудковскую заподозрили в беременности
16:21
Немоляева откровенно о близости с Гафтом: И целовались, и обнимались
16:12
Беременная жена Солнцева решила лечь под нож из-за матери: Я о ней слышать не хочу!
15:59
"Очень личное": Родившая раньше срока Серябкина раскрыла правду о малыше
15:56
"Дед ничего не понял": Байден снова оконфузился во время прямого эфира
15:52
"Портят праздник": Слившую новогоднее шоу до показа Валерию освистали
15:44
Неизвестный много лет методично травит Анну Хилькевич из "Универа"
15:39
У дочери Дайнеко случилось пополнение: Привет, сынок!
15:39
"Неожиданный побочный эффект": Ургант поднял на смех пожелавшую спеть с Бузовой Орейро
15:22
Убитая горем Калашникова заявила о сглазе: Ребенок оказался не моим
15:16
Взвывший от "информационного террора" сын Белохвостиковой решил поквитаться с Малаховым
15:12
Обвиненный в наркоторговле Моргенштерн тайно сбежал из России
15:08
Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
15:07
"Мне абсолютно не стыдно": Прилучный сделал заявление после публикации интимного ролика
14:51
"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова
14:36
"Для меня это дико!": Боня плеснула ядом в изуродованную страшным пожаром Хлебникову
14:33
Появилась информация о внезапном уходе Маслякова
14:30
"Ночью напал": Российский актер-насильник переломал лобок беззащитной жертвы
14:24
"Она была божьим чудом!": убитый горем Галкин скорбит о смерти великой женщины
14:19
Операция и косметологи: что стало с Малаховым на фоне слухов о раке
14:16
Ростовская полиция вычислила нарколабораторию под Новочеркасском
14:15
Чужое фото? Вид помолодевшей Яковлевой вызывал жаркие споры
14:04
Хабенский с почестями вернул опального Богомолова в МХТ
14:00
Звезда сериала "Склифосовский" раскрыла подробности будущих сезонов: Сдают нервы
13:51
"Переспал с полстраны": измученная мужем Седокова сделала признание
13:40
Раскрыта правда о покойнице Руслановой: Детский дом и чужая фамилия
13:35
"Путь дьявола": Над умершей Ниной Руслановой нависло проклятие
13:32
Дело возобновлено: новый поворот в "войне" Шепелева за квартиры покойной Фриске
13:30
Равшана Куркова показала рожденного в тайне сына от миллионера
13:26
"Часть в морге, часть в психушке": россияне в ужасе от "расчлененного" Скляра
13:19
Алкоголь и депрессия: что происходит с резко сдавшей Дубцовой
13:16
"Повышала голос и собирала вещи": Куликова об истериках и семилетнем романе
13:12
Подозреваемый в педофилии депутат обвинил во всем желающую с ним поквитаться женщину
12:50
Экс-супруг погибшей в ДТП потребовал от "обманщицы" Собчак баснословные деньги: Убили мать моей дочери!
12:42
Экс-министр Украины предупредил о подготовке новых ограничений против России: Адские санкции
12:42
"Не смогла похоронить": Немоляева сокрушена смертью дорогого мужчины
12:39
Что случилось? Изменившейся до неузнаваемости Долиной желают здоровья
12:34
"Все они брешут": подруга у гроба Руслановой развенчала миф о смерти от ковида
12:20
Зафиксировано снижение: в России выявили 33 558 новых случаев ковида за сутки
12:07
Почему народ хохотал и шутил на прощании с Гаркалиным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Дед ничего не понял": Байден снова оконфузился во время прямого эфира

"Дед ничего не понял": Байден снова оконфузился во время прямого эфира

Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на ошибку президента США Джо Байдена.
прочитано 556 раз

Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Едва ли не каждое выступление 79-летного американского лидера запоминается оговорками и ошибками. Например, однажды президент США, обращаясь к мэру Чикаго Лори Лайтфут, назвал ее мистером. А не так давно политик неудачно пошутил, отвечая на вопрос журналиста об Афганистане.

ПО ТЕМЕ

Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до исторического минимума

СМИ назвали сроки новой встречи Путина и Байдена

Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

На сей раз Байден оконфузился, читая текст с телесуфлера. Во время прямого эфира хозяин Белого дома произнес техническую перебивку end of quote, что в переводе с английского означает "конец цитаты". Этот момент показался как минимум забавным ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой.

Комментируя ошибку американского президента, журналистка назвала его дедом. Она отметила, что редакторы позаботились о Байдене, чтобы тот знал, где необходимо прерваться.

"Байден в итоге ничего не понял и произнес все, включая правки", – рассказала Скабеева своим подписчикам.

Ранее "Дни.ру" писали о госпитализации Джо Байдена. Из-за медобследования и плановой колоноскопии президенту США пришлось на время передать свои полномочия вице-президенту. Позже личный врач Кевин О'Коннор рассказал о многочисленных недугах пожилого политика.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 15:56 Источник: Telegram-канал 'Skabeeva'
ФОТОРЕПОРТАЖ

Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Переживший страшное покушение Руссо о судьбе наследниц и переезде за рубеж

Откровенное интервью певца
Шоу-бизнес

Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова

Как живет Светлана Шпигель сейчас
Шоу-бизнес

"Похож на транса": накрасивший глаза Павел Воля вызвал оторопь

Артист предстал в неожиданном виде
Шоу-бизнес

Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой

Раскрыты причины неожиданного решения

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Инфекционист перечислил признаки бессимптомного коронавируса
Зафиксировано снижение: в России выявили 33 558 новых случаев ковида за сутки
В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
В Европе началось признание "Спутника Лайт"

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Ростовская полиция вычислила нарколабораторию под Новочеркасском
В Хабаровске ФСБ поймала спонсировавшего террористов иностранца
В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+