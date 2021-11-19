Президент США Байден госпитализирован: полномочия главы государства переданы

В пятницу, 19 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила неожиданную новость – Джо Байден проведет в госпитале имени Уолтера Рида некоторое время. По ее словам, причиной госпитализации является плановый медицинский осмотр.
Позже Псаки добавила, что глава государства будет находиться под анестезией. Из-за этого Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на некоторое время. Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что подобная ситуация была в 2002 и 2007 годах, когда Джордж Буш временно возложил свои обязанности на заместителя.
Таким образом, впервые в истории в США власть будет сосредоточена в руках женщины, хоть и недолго.
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