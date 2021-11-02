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Политика
"Недоумок и шут гороховый": политолог Бернардини о новых санкциях Зеленского

"Недоумок и шут гороховый": политолог Бернардини о новых санкциях Зеленского

Член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Марк Бернардини назвал причины введения санкций.
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2 ноября президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против России. Он поддержал соответствующее решение СНБО. В "черный список" попали люди, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму.

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В беседе с "Дни.ру" политический обозреватель, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Марк Бернардини прокомментировал решение украинского президента.

"Я не приемлю переход на личности вообще, и уж тем более в отношении публичных людей, но в данном случае это неизбежно: шут гороховый. Звучит, как если бы Сан-Марино наложил санкции на Италию", – отметил эксперт.

По словам Бернардино, вполне очевидно, что санкции наносят ущерб лишь Украине в одностороннем порядке, Россия ничего не почувствует.

"Неужели он такой недоумок? Нет, на таком уровне бывают твари, но дураков нет, иначе народ их не выбирает. Или народ еще глупее, но об этом не мне судить. Итак, каковы же причины такого откровенного мазохизма? Лично я вижу три причины:

1) Причины чисто внутренние. А как иначе не спровоцировать отторжение сугубо своего националистического и откровенно фашистского электората на следующих выборах?

2) Причины международные. Мы впереди всей планеты, мы накладываем санкции больше и раньше, чем США и ЕС. По сей причине платите нам деньги. Ну или хоть дайте в долг, все равно мы его никогда не вернем, потому что Россия плохая, неважно, по какой причине.

3) А вдруг прокатит? С Крымом, наверное, нет, но может, взамен него Россия сдаст Донбасс?

В заключение эксперт напомнил, что Россия и Украина были взращены на одних и тех же ценностях дружбы народов. Происходящее он назвал "враждой между соседними деревнями".

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Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 18:31 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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