Как Зеленский уничтожает конкурентов – рассказал депутат Рады Новинский

Недавно Киевский международный институт социологии опубликовал данные нового опроса, согласно которым рейтинг Владимира Зеленского снизился более чем на 8%. То есть на данный момент украинского лидера поддерживают лишь 25% граждан.
Однако это все равно не идет ни в какое сравнение с показателями оппозиционных политиков. Зеленский опережает своих главных конкурентов – Петра Порошенко и Виктора Медведчука – на 11%. На это обратил внимание депутат Верховной Рады Вадим Новинский.
По его словам, нынешний президент Украины ведет довольно успешную кампанию по дискредитации оппонентов. Парламентарий объяснил: лидер Незалежной пытается убедить граждан в том, что "Европейская солидарность" Порошенко и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука – это одно и то же явление, которое проявляется по-разному. Также Зеленский мечтает уличить лидеров оппозиционных партий в коррупции, считает Новинский.
Ранее Петр Порошенко признал, что на сегодняшний день Украина гораздо слабее России. Бывший глава государства отметил, что во времена его президентства ситуация якобы не была настолько запущена.
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