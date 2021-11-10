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Политика
Политолог Орлова оценила возможность встречи Путина и Байдена

Политолог Орлова оценила возможность встречи Путина и Байдена

Политолог Ольга Орлова порассуждала о новых переговорах президентов России и США. Она назвала условие для успеха вероятного рандеву Владимира Путина и Джо Байдена.
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Эксперт отметила, что такие встречи всегда проходят в довольно дружелюбной атмосфере, даже если между государствами существуют разногласия. Она уверена, что политики не будут ругаться на переговорах и искать крайнего.

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Вместе с тем она добавила, что далеко не всегда подобные рандеву конструктивны. Ольга Орлова считает, что Путин и Байден поговорят о реализации женевских договоренностей, энергетическом кризисе в ЕС, энергетике Украины, запуске "Северного потока — 2", конфликте на Донбассе, кибербезопасности и мировом экономическом кризисе.

Политолог полагает, что несмотря ни на что, Соединенным Штатам выгодно сотрудничать с нашей страной. По ее словам, Джо Байден может заявлять о том, что Россия несет некую угрозу ЕС, США и НАТО, – только своим западным партнерам.

По факту же американский президент осознает, что нашим странам лучше сотрудничать. Орлова считает, что главы двух государств на возможной встрече обсудят какие-то реальные общие вопросы России и США.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в начале будущего года. Журналисты утверждают, что до конца 2021 года президенты США и России Байден проведут переговоры в формате видеоконференции, а потом обсудят реализацию договоренностей в Женеве.

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Фото: White House / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 21:14 Источник: ИА "Экономика Сегодня" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

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