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Политика
Госдума сэкономит 1,3 млрд рублей в 2021 году

Госдума сэкономит 1,3 млрд рублей в 2021 году

Госдума перечислила в резервный фонд правительства 740 миллионов рублей, сэкономленных в течение 2021 года. К концу года экономия составит порядка 1,3 миллиарда рублей, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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Экономия на закупочной деятельности составила 508 миллионов рублей, еще 170 – экономия на тратах депутатов в регионах, а 62 – уменьшение командировочных расходов, уточнил Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По фонду оплаты труда депутатов удалось сэкономить 109,5 миллиона рублей, 8,7 миллиона – за счет оформления больничных, 7,6 – в связи с оформлением отпусков за свой счет.

"До конца года экономия вырастет до 1 млрд 314 млн рублей", – сказал спикер ГД.

Ранее в Госдуме заявили, что планируют сэкономить до 180 миллионов рублей бюджетных средств за счет снижения звездности гостиниц для депутатов. Кроме того, благодаря совершенствованию системы закупки авиабилетов для парламентариев за два года удалось снизить расхода на 405 миллионов рублей.

В 2020 году Дума сэкономила более миллиарда рублей. В 2019-м – 394 миллиона. Сэкономленные средства возвращаются в бюджет.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 18 ноября 2021, 13:40 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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