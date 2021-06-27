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Политика
Госдума намерена сэкономить на снижении звездности гостиниц для депутатов

Госдума намерена сэкономить на снижении звездности гостиниц для депутатов

Государственная Дума России планирует сэкономить до 180 миллионов рублей из бюджетных средств на понижении звездности гостиниц для депутатов.
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Об этом сообщил глава аппарата нижней палаты парламента Игорь Дивейкин. По его словам, понижение звездности гостиниц для депутатов ради экономии бюджетных средств будет осуществляться путем открытого аукциона, передаёт "Интерфакс".

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Глава аппарата Государственной Думы подчеркнул, что это решение коснется депутатов нового созыва, проживающих за пределами Москвы. До получения служебного жилья они расселяются в гостиницах.

Дивейкин добавил, что благодаря совершенствованию системы закупки авиабилетов для депутатов Госдумы за два года удалось сэкономить уже 405 миллионов рублей.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также ранее заявлял, что за последние пять лет работы седьмого созыва Госдума сэкономила 2,4 миллиарда рублей. Для этого депутаты отказались от малозначительных поездок в другие страны. Кроме того, по поручению Володина, были оптимизированы расходы по целому ряду направлений.

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Фото: Allexander Makarov / Russian Look
27 июня 2021, 14:55 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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