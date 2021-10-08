"Тогда уже нечего стесняться": Киев назвал условие для возвращения Крыма силой

Политик отметил, что Украина сможет добиться желаемого военным путем, если в будущем будет развязана война. При этом он подчеркнул, что в таких условиях "тогда уже нечего стесняться". Алексей Арестович напомнил, что в настоящее время политика украинской власти такова, что предполагает возвращение полуострова политико-дипломатическим путем.
Напомним, в начале октября украинские депутаты озвучили цели на 2030 год. Согласно им, к этому времени Незалежная должна вернуть Крым и Донбасс. Народные избранники показали красноречивую презентацию с намерением восстановить "свои суверенные границы" и стать развитой экономикой.
Крым присоединился к России в марте 2014 года. Большинство местных жителей поддержали такое решение на референдуме. Украина и ряд стран Запада не признали результаты голосования, окрестив произошедшее аннексией.
Как писали "Дни.ру", вместе с тем, ранее жители Германии раскритиковали международный саммит "Крымская платформа". Они назвали его "коллективным отрицанием реальности". Кроме того, германцы посмеялись над словами президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма.
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