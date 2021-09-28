Старая песня: Украина жестко отреагировала на приглашения иностранцев в российский Крым

В Незалежной очень болезненно отнеслись к тому, что наша страна пригласила гостей из-за границы на полуостров.



В официальном аккаунте России в "Твиттер" были размещены красоты природы Крыма с хештегом "посети Россию". Реакция некоторых враждебно настроенных к нашей стране украинцев не заставила себя долго ждать.

Так, вскоре в официальном твиттер-аккаунте Украины был опубликован довольно жесткий ответ на приглашение России на полуостров. Жители Незалежной вновь завели набившую оскомину песню о том, что наша страна должна покинуть полуостров.

В ответе Украины говорится следующее: мол, "популяризировать украинские регионы — это хорошо, но России лучше будет оттуда уйти", передает Пятый канал. Отметим, ранее боксер Александр Усик озвучил на брифинге в столице Незалежной желание привезти чемпионские пояса на свою малую родину в Крым. Там он намерен отметить победу над британцем Энтони Джошуа.

Напомним, ранее жители Германии распекли международный саммит "Крымская платформа". Они охарактеризовали его как "коллективное отрицание реальности". Кроме того, они посмеялись над словами президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма. Главу Незалежной окрестили актером и комедиантом, а его заявление — шуткой.