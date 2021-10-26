Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский стал визуализацией коррупции

Эксперт считает, что финансирование "опроса Зеленского" партией "Слуга народа" не что иное, как грубое нарушение закона и коррупция в особо крупных размерах. Черновол задался вопросом: где результаты, оценка опроса и деньги?
По словам экс-депутата Рады, эта тема стала криминальной. Он заявил, что партия дала президенту Украины взятку на проведение его опроса, а он ее принял.
Более того, эксперт добавил, что украинский лидер в мировых СМИ стал практически воплощением воровства и взяточничества. "Зеленский стал визуализацией коррупции", – заключил Тарас Черновол.
Как писали "Дни.ру", рейтинг Владимира Зеленского вновь обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что президент Незалежной копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.
Напомним, еще месяцем ранее Владимира Зеленского поддерживали 33,3% украинцев, а во время президентских выборов два года назад за него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Очевидно, что многие жители Украины разочаровались в политике.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!