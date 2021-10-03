Аналитик Болгов о газовой войне Европы против России: Пусть заранее напишет текст капитуляции

Автор "Комсомольской правды" Александр Болгов прокомментировал смелое заявление чешского дипломата.

Недавно специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка пригрозил России "газовой войной". Он призвал Евросоюз не церемонится с Москвой, защищать свой рынок и заставлять поставщиков играть по правилам потребителей.

По мнению Александра Болгова, это приведет к неприятностям в первую очередь для самой Европы. Впрочем, Чехия, как считает аналитик, рискует в одиночестве. Мол, Германия точно не поддержит своего соседа, потому что у них на днях рухнул один из крупнейших в стране ветрогенераторов.

Болгов считает, что если чешский дипломат хочет начать против России газовую войну, то "пусть заранее напишет текст капитуляции". Впрочем, на самом деле Бартушка всего лишь фантазирует и не признает реальность, уверен автор "Комсомольской правды". Также аналитик назвал чешского эксперта редкого ума человеком.

Напомним, на этой неделе вступил в силу договор России и Венгрии о поставках газа в обход Украины. Голубое топливо будет поступать по "Турецкому потоку". В Киеве назвали это соглашение ударом по двусторонним отношениям с Будапештом и пригрозили ответными мерами.