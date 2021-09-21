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Экономика
Зарубежные СМИ обвинили Путина в пустеющих магазинах Великобритании

Зарубежные СМИ обвинили Путина в пустеющих магазинах Великобритании

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал недавнюю статью британского таблоида.
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На днях The Sun опубликовал статью с заголовком "Владимира Путина обвинили в резком росте цен на газ, полки супермаркетов в Великобритании стали пустыми". Автор текста уточнил, что принадлежащий российскому правительству "Газпром" преднамеренно провоцирует подорожание газа в Европе. Это, в свою очередь, привело к нехватке двуокиси углерода, который используется при производстве продуктов питания.

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"Газпром" обвинили 40 депутатов Европарламента. Они обратились к Европейской комиссии с просьбой провести расследование. Депутаты уверены, что РФ оказывает давление на Европу, чтобы как можно быстрее получить согласие на запуск газопровода "Северный поток – 2". Они также привели доказательства: якобы "Газпром" сокращает добычу и отказывается прокачивать газ по существующим трубопроводам.

На статью отреагировал политолог Владимир Корнилов. Он лишь высмеял новость британского СМИ. По его мнению, европейским политикам удобно обвинять российского лидера и Россию в целом во всех бедах. "И часовню им тоже Путин развалил!", – саркастически отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Напомним, в сентябре завершилось строительство "Северного потока – 2". После этого в Европе, действительно, значительно выросли цены на газ. Сейчас – выше 900 долларов за тысячу кубометров.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 13:40 Источник: The Sun ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость850615
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Да пошли они на хрен, твари безродные!
Не верю (Станиславский)
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Скрипали обрыдли саксам, теперь наш русский Вова виноват еще и в пустых супермаркетах. Вино там у Чичвары не скисло из-за Путина?
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