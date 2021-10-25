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Политика
"Эмоциональный – труба!": коллега Зеленского по шоу-бизнесу назвал его слабое место

"Эмоциональный – труба!": коллега Зеленского по шоу-бизнесу назвал его слабое место

Александр Пикалов рассказал о характере Владимира Зеленского на сцене и в жизни.
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Президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. На эту должность он пришел с позиции рядового комика. До этого Зеленский был средне популярным актером КВН и выступал в коллективе "Квартал 95".

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

С 1996 года Зеленский играл в российском КВН, участниками которого были и команды из стран СНГ. При этом сначала он был там постановщиком танцев.

Коллега украинского лидера Александр Пикалов проработал с ним несколько лет. В свежем интервью он рассказал, каким знал Зеленского до его становления президентом.

По словам Пикалова, сейчас Зеленский не такой эмоциональный, как раньше. Или все-таки просто сдерживает свои эмоции.

"Он понимает, он по-другому общается, он анализирует, он реже взрывается, потому что на творческой стезе он очень часто — ух! Эмоциональный — труба!" — рассказал Пикалов

Также бывший коллега Владимира Зеленского отметил, что сейчас украинский лидер стал меньше общаться с ним, да и вообще со всеми старыми друзьями. За несколько лет он видел его только десять минут на дне рождения своей жены Ирины.

После короткого поздравления Зеленский уехал с праздника. При этом жена Пикалова является крестной матерью детей Зеленского.

После того, как Зеленский стал президентом, он словно пропал с радаров прежних друзей. Он сменил телефонный номер, а новый никому из них не сообщил.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 15:35 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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Призвание Зеленого-смешить народ. Вот туда его и под зад пинком.
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