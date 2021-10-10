Украинцы окружили дом Порошенко: заявлено об угрозе штурма

Сейчас десятки силовиков пытаются сдержать народное возмущение, которое может вылиться в штурм жилища экс-президента Украины. Митингующие считают, что политик зарабатывал на войне в Донбассе. Они стараются проникнуть в дом Петра Порошенко.
Беспорядки начались еще 9 октября. Ролики с демонстрации быстро разлетелись в телеграм-каналах. Одним из таких видео поделился украинский депутат Александр Погребинский.
Недовольные уверены, что Петр Порошенко наживался на войне. При этом в партии бывшего президента "Европейская солидарность" полагают, что митингующих специально подослал действующий президент Украины Владимир Зеленский, чтоб дискредитировать экс-главу страны.
Напомним, ранее политолог Юрий Романенко уверен, что Владимира Зеленского ждет незавидное будущее. Он считает, что президент Украины закончит свой путь во власти так же, как экс-лидер Украины Виктор Янукович.
Как писали "Дни.ру", аналитики заметили, что президент Украины часто врет. Владимир Зеленский вошел в список политиков-лжецов аналитической платформы VoxUkraine.
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