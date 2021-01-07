Володин заявил о глубочайшем кризисе политической системы США

Политическая система США находится в кризисе и не соответствует современным реалиям, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. После событий, последовавших за выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии бессмысленно, отметил он.



Раскол наблюдается по всем направлениям политической жизни США: всоциальных группах, партиях и в стране в целом, констатировал спикер. К кризису привели обострившиеся национальные и расовые проблемы, вопросы истории, несправедливость социальной системы и неэффективность здравоохранения, убежден Володин.



"Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые", – уверен спикер ГД.

Володин назвал политическую систему США закрытой и застывшей в своем развитии. Он напомнил, что более века власть монопольно делят две партии, которые не допускают другие политические силы к управлению страной.

Начиная с кампании по выборам президента Соединенные Штаты сотрясает большое количество скандалов. "Оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан", – перечислил спикер.

Проблемы создает и невозможность международного наблюдения за ходом голосования, добавил Володин. Спикер напомнил, что этим фактором США попрекают другие страны, при этом сами остаются закрытыми.

По его словам, избирательная система США превратилась в набор архаичных инструментов и не соответствует потребностям времени. Институт выборщиков перестал отражать общественные настроения, считает председатель нижней палаты.

Из-за отсутствия прямых выборов граждане США не могут сами определять, кто будет руководит страной – за них это решает узкий круг политических элит, а политическая конкуренция имитируется, подчеркнул Володин.

События в Вашингтоне 6 января председатель ГД назвал финальным аккордом. Он призвал США обновить политическую систему и устранить ее недостатки.

"Нам важно, чтобы одна из мощнейших экономик мира быстрее решила внутренние политические проблемы и начала строить свою политику, основанную на невмешательстве в дела других суверенных государств. Иное для современного мира неприемлемо", – резюмировал спикер.

Напомним, что 6 января протестующие против итогов президентских выборов сторонники Дональда Трампа заняли здание конгресса в Вашингтоне. Там должны были утвердить победу представителя Демократической партии Джо Байдена. В ходе беспорядков погибли несколько человек. В столице введен комендантский час.