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Володин о выборах в США: Спектакль без хорошего финала

Володин о выборах в США: Спектакль без хорошего финала

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в ноябре президентские выборы в США. По его словам, страна входит в новый для себя этап.
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В Соединенных Штатах любое действие театрализовано, отметил спикер. Раньше всему миру показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков и конкуренцией за каждый голос, но на этот раз хорошего финала не получилось, сказал Володин.

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По его словам, отличительной чертой предыдущих десятилетий было то, что выборы признавались при любом итоге. "Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя", – сказал спикер ГД в интервью "Российской газете".

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Через несколько дней Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов. Юристы республиканцев подали иски в суды, но безуспешно. 24 ноября глава Белого дома распорядился начать процесс передачи власти.

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Автор: 16 декабря 2020, 09:29

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