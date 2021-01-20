Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре

Федеральная прокуратура США обвинила трех участников штурма Капитолия в предварительном сговоре. Это первое заявление о том, что акция против американского парламента готовилась заранее.



Обвиняемыми стали члены праворадикальной военизированной группы Oath Keepers. Они были в числе тех, кто ворвался в здание конгресса США 6 января. Федеральная прокуратура ссылается на электронную переписку и записи с камер наблюдения в Капитолии.



Надзорное ведомство утверждает, что располагает подтверждающей видеозаписью. На ней десять человек в защитных шлемах с эмблемами Oath Keepers возглавляют толпу, которая приближается к восточному входу в здание.

"У нас хорошая группа – 30–40 человек. Мы держимся вместе и следуем плану", – такую цитату приводит прокуратура.

Сообщается, что группой руководил 65-летний Томас Колдвелл. Во время атаки на Капитолий он получал сообщения. Они подтверждают, что штурм здания готовился заранее, полагает прокуратура.

В одном из сообщений говорится, что законодатели находятся в туннелях под Капитолием. "Закрой их. Открой газ", – обращается собеседник к Колдвеллу.

О штурме Капитолия мужчина написал в "Фейсбук". "Я – замечательный подстрекатель", – приводит его слова "Радио Свобода". Позже Колдвелл отверг все обвинения и назвал их ложными.

6 января у Капитолия в Вашингтоне произошли беспорядки. Толпа ворвалась в здание, когда конгрессмены утверждали победу Джо Байдена на президентских выборах. Погибли несколько человек.