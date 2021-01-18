Twitter забанил собиравшуюся объявить импичмент Байдену конгрессвумен

"Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, собиравшейся инициировать импичмент Байдена на следующий день после инаугурации", – пишет пользователь Twitter Вадим Радченко.
Грин состоит в Республиканской партии. Ранее политик сообщила, что президентом США не должен быть человек, готовый злоупотреблять полномочиями.
Она считает, что Байдена легко могут подкупить иностранные правительства и украинские энергетические компании. "21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – сказала член палаты представителей в эфире телеканала Newsmax.
Какие именно обвинения планируется выдвинуть против Байдена Грин не уточнила. Конгрессмен упомянула о связях избранного президента США с Украиной.
Ранее Twitter заблокировал аккаунт еще действующего президента США Дональда Трампа. Его обвинили в провоцировании беспорядков. Затем социальная сеть начала охоту на сторонников республиканца.
После удаления из Twitter сторонники Трампа начали общаться в социальной сети Parler. Google и Apple удалили приложение из своих магазинов, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.
6 января у Капитолия в Вашингтоне произошли беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в здание, когда конгрессмены утверждали итоги президентских выборов. Погибли несколько человек.
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