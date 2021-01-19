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Володин указал на архаичность избирательной системы США

Володин указал на архаичность избирательной системы США

Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Избирательная система Соединенных Штатов архаична и неподконтрольна обществу, в ней отсутствует единый и эффективный институт международного наблюдения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии.

Продолжение: Володин открыл весеннюю сессию Госдумы
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Председатель ГД отметил, что по почте на президентских выборах в США проголосовали 65 миллионов человек – это более 40% от всех принявших участие в голосовании. А 35 миллионов сделали это досрочно.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших была закрыта от общества. Это не соответствует правилам демократических стран и требованиям, которые определены как стандарт", – констатировал Володин.

Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам и вмешиваться в выборы, уверен спикер. "Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийную систему привел к деградацию, итогом которой стало посягательство на права граждан", – сказал председатель Госдумы.

Причиной произошедшего в США Володин назвал глубокий внутренний раскол в американском обществе. По его словам, многие годы элита Соединенных Штатов сталкивала граждан между собой и противопоставляла их по расовому, гендерному признакам, политическим предпочтениям.

Спикер напомнил о событиях у Капитолия 6 января. Власти США называют участников несанкционированных акций в других странах борцами за свободу и демократию, но когда то же самое произошло в Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, подчеркнул Володин.

"Страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула", – констатировал председатель ГД.

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Автор: 19 января 2021, 12:41

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