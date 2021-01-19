Володин указал на архаичность избирательной системы США

Избирательная система Соединенных Штатов архаична и неподконтрольна обществу, в ней отсутствует единый и эффективный институт международного наблюдения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии.



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