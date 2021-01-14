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Политика
Володин: США могли бы поучиться проводить выборы у Казахстана и Киргизии

Володин: США могли бы поучиться проводить выборы у Казахстана и Киргизии

Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Соединенных Штатах сохраняется архаичная система выборов, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, США могли бы проучиться проводить выборы у Казахстана и Киргизии.
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В рамках ПА ОДКБ и МПА СНГ депутаты Госдумы наблюдали за парламентскими выборами в Казахстане и президентскими в Киргизии, отметил спикер. Они были конкурентными и открытыми, считает председатель ГД.

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При этом в США сохраняется архаичная система выборов, на которых нет международных наблюдателей, напомнил Володин.

"Соединенным Штатам Америки можно было бы поучиться у Киргизии, у Казахстана", – сказал спикер в интервью на телеканале "Россия 24".

Ранее Володин констатировал глубочайший кризис политической системы США. По его словам, мир стоит на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами.

"Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые", – уверен председатель Госдумы.

Напомним, что 6 января протестующие против итогов президентских выборов сторонники Дональда Трампа заняли Капитолий. В этот момент конгрессмены утверждали итоги президентских выборах, на которых победил Джо Байден. В ходе беспорядков погибли несколько человек.

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Автор: 14 января 2021, 21:12

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