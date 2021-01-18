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Политика
Лавров исключил присоединение Нагорного Карабаха к России

Лавров исключил присоединение Нагорного Карабаха к России

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нагорный Карабах находится в зоне ответственности российских миротворцев, окончательный статус региона не определен. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Российские "голубые каски" помогают жителям Карабаха решать бытовые проблемы, отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, сейчас решаются вопросы транспортного сообщения и гуманитарного содействия беженцам. Лавров уточнил, что после окончания войны в регион вернулись 50 тысяч армян.

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Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Министр подчеркнул, что Россия не планирует включать Нагорный Карабах в свой состав. Подобное предложение глава МИД назвал "экзотическим".

Лавров напомнил, что независимость Нагорного Карабаха не признана ни одним государством, в том числе Арменией. "У нас таких мыслей даже близко нет, мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, и в первую очередь, между Арменией и Азербайджаном, – заключил он.

Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Стороны использовали весь спектр вооружений, в том числе артиллерию и авиацию.

К началу ноября Азербайджан достиг серьезных успехов на южном направлении. Его войска заняли границу непризнанной республики с Ираном и подошли к стратегически важному городу Шуши. До столицы Карабаха Степанакерта оставалось 10 километров.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

9 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о прекращении войны. Ереван передал Баку несколько районов непризнанной республики. На остальной территории разместился российский миротворческий контингент.

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Автор: 18 января 2021, 15:56

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