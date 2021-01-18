Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального

Накануне лидер российской оппозиции вернулся на родину. Сразу после прилета он был задержан.

Это событие не могло остаться без внимания со стороны Запада. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден пообещал назначить советником по национальной безопасности после вступления в должность, решительно осудил действия российских властей.

На своей странице в Твиттер Салливан заявил, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён, а ответственные за покушение на него должны быть наказаны. Произошедшее в аэропорту американский государственный деятель назвал атакой Кремля на оппозиционера, которые, по его мнению, являются нарушением прав человека и "оскорблением народа России", сообщает телеканал "Царьград".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила политику в Фейсбуке. На своей странице Захарова разместила публикацию, в которой призвала Джейка Салливана и других западных специалистов уважать международное право, не вмешиваться в законодательство других стран и решать проблемы в своих государствах, пишет Life.ru.

Напомним, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный накануне вернулся на родину из Берлина, где проходил восстановление после отравления 20 августа. Самолёт, на котором политик летел вместе с супругой, должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково, но неожиданно был перенаправлен в Шереметьево якобы из-за сломавшейся снегоуборочной техники. Несколько рейсов во Внуково были отменены. Сразу после приземления Навальный был задержан сотрудниками ФСИН. В службе утверждают, что оппозиционер уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осуждённый, хотя сам 44-летний основатель Фонда борьбы с коррупцией заявлял, что его условный срок уже истёк.