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Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального

Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального

Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Накануне лидер российской оппозиции вернулся на родину. Сразу после прилета он был задержан.
прочитано 4531 раз

Это событие не могло остаться без внимания со стороны Запада. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден пообещал назначить советником по национальной безопасности после вступления в должность, решительно осудил действия российских властей.

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На своей странице в Твиттер Салливан заявил, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён, а ответственные за покушение на него должны быть наказаны. Произошедшее в аэропорту американский государственный деятель назвал атакой Кремля на оппозиционера, которые, по его мнению, являются нарушением прав человека и "оскорблением народа России", сообщает телеканал "Царьград".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила политику в Фейсбуке. На своей странице Захарова разместила публикацию, в которой призвала Джейка Салливана и других западных специалистов уважать международное право, не вмешиваться в законодательство других стран и решать проблемы в своих государствах, пишет Life.ru.

Напомним, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный накануне вернулся на родину из Берлина, где проходил восстановление после отравления 20 августа. Самолёт, на котором политик летел вместе с супругой, должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково, но неожиданно был перенаправлен в Шереметьево якобы из-за сломавшейся снегоуборочной техники. Несколько рейсов во Внуково были отменены. Сразу после приземления Навальный был задержан сотрудниками ФСИН. В службе утверждают, что оппозиционер уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осуждённый, хотя сам 44-летний основатель Фонда борьбы с коррупцией заявлял, что его условный срок уже истёк.

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Автор: 18 января 2021, 09:05 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Вы у себя в США разберитесь, а к нам свой нос не суйте,длинные носы бывает дверью защемляет.
В <цензура> по локоть живёшь и гавкаешь!
Гость
Ответить
Гость
А что ж там не остался?
Бороться прилетел.....Все трепещет.....
Гость
Ответить
А что ж там не остался?
Гость
Ответить
Если Навальный в чем то не прав, опровергайте в чем проблема, молчание знак согласия.
Гость
Ответить
Вы у себя в США разберитесь, а к нам свой нос не суйте,длинные носы бывает дверью защемляет.
Nik2254
Ответить
Закрыть, и не выпускать, пока не научится уважать законы страны в которой живет.
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