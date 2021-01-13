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Политика
Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев

Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Украине зреют массовые протесты из-за повышения тарифов на газ для населения. По мнению политолога Андрея Золотарева, у президента Владимира Зеленского есть две недели, чтобы определиться: или он поддерживает повышение тарифов, или отменяет эту меру. От решения будет зависеть его дальнейшая судьба, полагает эксперт.
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Простых решений для Зеленского нет, констатировал Золотарев. По его словам, президент оказался перед тяжелым выбором: или он поддерживает олигархов, стоящих за повышением тарифов, или встает на сторону народа.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

В первом случае глава государства превращается в безвластную фигуру, уверен эксперт. Он напомнил о Викторе Ющенко, который занимал президентский пост до 2010 года, но с 2007-го страной фактически не управлял.

Отмена повышения тарифов тоже не сулит Зеленскому ничего хорошего, заметил аналитик. В таком случае он поссорится с олигархами, пояснил Золотарев.

Президенту нужно принять решение в ближайшие две недели. "Потому что к концу месяца он может получить тарифный Майдан. Крайним окажется он, и тут просто перетасовкой кадров в кабмине можно не отделаться", – сказал Золотарев в эфире ютуб-канала Ukrlife.tv.

О подготовке массовых протестов из-за повышения тарифов на газ ранее сообщили украинские телеграм каналы. По данным источника, планируются масштабные акции с перекрытием дорог.

Протесты пройдут в столице и регионах, сообщил телеграм-канал "Резидент". По мнению авторов, Зеленскому будет гораздо сложнее справиться с "тарифным Майданом", чем с протестом предпринимателей, недовольных ограничениями из-за пандемии коронавируса.

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Автор: 13 января 2021, 17:05 Источник: Ютуб-канал UkrLife ✓ Надежный источник

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