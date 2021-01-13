Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев

Простых решений для Зеленского нет, констатировал Золотарев. По его словам, президент оказался перед тяжелым выбором: или он поддерживает олигархов, стоящих за повышением тарифов, или встает на сторону народа.
В первом случае глава государства превращается в безвластную фигуру, уверен эксперт. Он напомнил о Викторе Ющенко, который занимал президентский пост до 2010 года, но с 2007-го страной фактически не управлял.
Отмена повышения тарифов тоже не сулит Зеленскому ничего хорошего, заметил аналитик. В таком случае он поссорится с олигархами, пояснил Золотарев.
Президенту нужно принять решение в ближайшие две недели. "Потому что к концу месяца он может получить тарифный Майдан. Крайним окажется он, и тут просто перетасовкой кадров в кабмине можно не отделаться", – сказал Золотарев в эфире ютуб-канала Ukrlife.tv.
О подготовке массовых протестов из-за повышения тарифов на газ ранее сообщили украинские телеграм каналы. По данным источника, планируются масштабные акции с перекрытием дорог.
Протесты пройдут в столице и регионах, сообщил телеграм-канал "Резидент". По мнению авторов, Зеленскому будет гораздо сложнее справиться с "тарифным Майданом", чем с протестом предпринимателей, недовольных ограничениями из-за пандемии коронавируса.
На Украине все стабильно... зреет третий майдан - налоговый ����♀️— Angelica Vysotskaya (@vysotskaya_lika) December 15, 2020
ФОПы приняли решение начать сегодня "Налоговый Майдан" и разбить палатки
Атмосфера на Майдане незалежности в Киеве pic.twitter.com/gL65vgDEMw
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