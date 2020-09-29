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Политика
Дума призвала к скорейшему прекращению конфликта в Нагорном Карабахе

Дума призвала к скорейшему прекращению конфликта в Нагорном Карабахе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Госдума на пленарном заседании 29 сентября приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Депутаты призвали к скорейшему прекращению огня в регионе и возвращению к переговорному процессу.
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Парламентарии выразили озабоченность эскалацией напряженности, которая привела к многочисленным жертвам. Депутаты отметили безальтернативность мирного урегулирования конфликта.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки", – говорится в заявлении.

Документ будет направлен президенту и правительству России, в парламенты Азербайджана и Армении, в Минскую группу ОДКБ, ПАСЕ, Парламентскую ассамблею ОДКБ и другие международные органы.

Решение Думы должно быть незамедлительно доведено до парламентариев Азербайджана и Армении, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Давайте в этом вопросе сделаем все для того, чтобы наши коллеги, противоборствующие стороны, слышали друг друга и уделяли этому внимание за столом переговоров в рамках в том числе парламентского измерения", – сказал спикер Госдумы.

Володин отметил большую роль президента России в разрешении конфликта. Парламентариям также необходимо приложить все усилия для прекращения огня и использовать имеющиеся возможности, подчеркнул спикер Госдумы.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в воскресенье, 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили в эскалации напряженности друг друга. В МИД России призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

Автор: 29 сентября 2020, 13:59 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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