Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко за годы до протестов: Он уже сто раз пожалел

В последние месяцы промахи Лукашенко чаще всего связывают с нежеланием идти на диалог с оппозицией и недовольными гражданами. Но есть мнение, что его гложет совсем другое. Продолжение: Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца – политолог прочитано 3616 раз После начала массовых протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко стал изгоем для Евросоюза. Западные страны начали оказывать давление на главу государства, чтобы тот пошел на переговоры с оппозицией, организовал повторные выборы или вовсе добровольно покинул пост. Его отказались признавать легитимным президентом и пригрозили санкциями. ПО ТЕМЕ Российская валюта может рухнуть из-за Лукашенко: До 100 рублей за доллар Сюжеты Новости Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии Политолог Алексей Мартынов отметил, что раньше Лукашенко был готов на многое ради милости соседей. Так, в 2014 году он демонстративно отказался признавать Крым российской территорией, после чего отношение Запада к его власти поменялось в лучшую сторону. Кроме того, Батька позволил организовать в Белоруссии польские и литовские гуманитарные фонды. Мартынов уверен, что теперь Александр Лукашенко сожалеет об этих поступках. Из-за непризнания Крыма ухудшились отношения с Россией, помощь которой ему сейчас так нужна, а появление гуманитарных фондов способствовало развитию протестных настроений. В настоящее время эти фонды оказывают поддержку демонстрантам. Эксперт сравнил их с "джинном из бутылки", с которым белорусскому лидеру срочно нужно что-то сделать. "Я думаю, что он уже сто раз пожалел об этом за последний месяц смуты", – сказал специалист. Политолог считает, что Александр Лукашенко может разрешить ситуацию лишь двумя способами: жестко подавить протест и перейти к открытой диктатуре или пойти по демократическому пути, подразумевающему изменение Конституции и реформу власти.