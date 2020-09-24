Володин обсудил с Мишустиным проект трехлетнего бюджета

Мишустин и Володин обсудили проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Внесение законопроекта в нижнюю палату парламента ожидается на следующей неделе.
При этом в Думу уже внесены семь бюджетообразующих нормативно-правовых актов. Они затрагивают бюджетное, таможенно-тарифное и налоговое законодательство. Вместе с проектом нового бюджета они будут рассмотрены депутатами в приоритетном порядке.
Работу над главным финансовым законом страны Госдума и правительство вели совместно в рамках так называемого нулевого чтения, говорится на официальном сайте нижней палаты.
Ранее Вячеслав Володин призвал депутатов не только критиковать инициативы правительства, но и вносить собственные предложения по наполнению федерального бюджета.
Напомним, что 15 сентября Госдума открыла осеннюю сессию – 2020. Главной задачей депутатского корпуса в этом политическом сезоне будет рассмотрение проекта федерального бюджета. Его внесут в нижнюю палату до 1 октября. Также парламентариям предстоит принять 12 бюджетообразующих законов.
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