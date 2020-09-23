Депутаты встретятся с Мишустиным перед рассмотрением нового бюджета

Проект главного финансового закона страны на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов правительство внесет в нижнюю палату до 1 октября.
Перед первым чтением проекта бюджета депутаты встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил Вячеслав Володин. Также будут присутствовать профильные министры и вице-премьеры, уточнил спикер.
Рассмотрение проекта нового федерального бюджета станет одной из главных задач депутатского корпуса в текущем политическом сезоне. Также законодателям предстоит принять 12 бюджетообразующих законов.
Вячеслав Володин призвал депутатов не только критиковать инициативы правительства, но и вносить собственные предложения по наполнению федерального бюджета.
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